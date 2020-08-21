«Вальядолид» подписал 20-летнего воспитанника «Реала»

20-летний испанский полузащитник Моха перешёл в «Вальядолид», информирует пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сообщается, что соглашение рассчитано до июня 2024 года.

Моха — воспитанник мадридского «Реала», чемпион Европы в составе сборной Испании U19. Футболист выступал за «Кастилью», молодёжную команду мадридцев, а сезон-2019/2020 футболист провёл в Сегунде, защищая цвета второй команды «Сельты». Моха провёл на поле 23 матча и стал автором одного забитого мяча. Как сообщает Mundo Deportivo, «Сельта» не воспользовалась возможностью выкупить футболиста.

Сезон-2019/2020 «Вальядолид» завершил на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка в 38 матчах. Чемпионом страны стал «Реал».