Вадим Евсеев: второй день вал сообщений и звонков. Футбольная страна!

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал в социальных сетях пост, в котором сообщил, что до сих пор получает отзывы по поводу матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Второй день вал сообщений и звонков. Футбольная страна!» — написал тренер в "Инстаграме".

Напомним, этим летом экс-генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов занял аналогичный пост в «Спартаке», что стало причиной появления слухов в прессе по поводу тесного сотрудничества между двумя клубами. Ранее уволенный с поста главного тренера подмосковных «Химок» Сергей Юран заявлял, что «Уфа» будет «подкладываться» под «Спартак».

После трёх туров РПЛ на счету «Уфы» четыре очка. В следующем туре команда Евсеева примет «Ростов». Матч состоится 23 августа.