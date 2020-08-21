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Вадим Евсеев: второй день вал сообщений и звонков. Футбольная страна!

Вадим Евсеев: второй день вал сообщений и звонков. Футбольная страна!
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал в социальных сетях пост, в котором сообщил, что до сих пор получает отзывы по поводу матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Второй день вал сообщений и звонков. Футбольная страна!» — написал тренер в "Инстаграме".

Напомним, этим летом экс-генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов занял аналогичный пост в «Спартаке», что стало причиной появления слухов в прессе по поводу тесного сотрудничества между двумя клубами. Ранее уволенный с поста главного тренера подмосковных «Химок» Сергей Юран заявлял, что «Уфа» будет «подкладываться» под «Спартак».

После трёх туров РПЛ на счету «Уфы» четыре очка. В следующем туре команда Евсеева примет «Ростов». Матч состоится 23 августа.

Вадим Евсеев — о матче со «Спартаком»: ну что?! Никто не ожидал?
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