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Вадим Евсеев — о матче со «Спартаком»: ну что?! Никто не ожидал?

Вадим Евсеев — о матче со «Спартаком»: ну что?! Никто не ожидал?
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался об игре башкирской команды в матче со «Спартаком» (1:1) в 3-м туре Российский Премьер-Лиги.

Напомним, этим летом экс-генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов занял аналогичный пост в «Спартаке».

«Ну что?! Никто не ожидал? А ведь столько было разговоров: фарм-клуб, 6 очков. Футбол такая штука, что здесь одни предполагают, а другие располагают. И здесь всё решается на футбольном поле.

Была острая, атакующая, бескомпромиссная, честная игра. Где никто не хотел проигрывать. Естественно, результатом «Уфа» довольна.

Хочу услышать специалистов, знатоков, которые заранее всё знают. Очень хочется узнать новые версии: что будет дальше?" — написал тренер в "Инстаграме".

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