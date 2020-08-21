«Спартак» — «Барселоне»: догадываемся, кто будет вашей трансферной целью. Готовьте 100 млн
Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на новость о том, что отец нападающего красно-белых Джордана Ларссона и бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон вошёл в тренерский штаб каталонского клуба.
«Догадываемся, кто будет вашей трансферной целью, но этот парень нужен нам самим. Готовьте 100 миллионов или даже не пишите», — отреагировала на новость от официального аккаунта «Барселоны» пресс-служба москвичей.
Ранее сообщалось, что вместе с Ларссоном в клуб пришёл бывший главный тренер «Хоффенхайма» Альфред Шрёдер. Оба специалиста подписали контракты до лета 2022 года.
Джордан Ларссон выступает за «Спартак» с лета 2019 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл три матча, забил два мяча и сделал один ассист.
Хенрик Ларссон вошёл в тренерский штаб Рональда Кумана в «Барселоне»
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