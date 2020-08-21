Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом», Билья и Рейна покинут клуб

Нападающий Златан Ибрагимович и «Милан» достигли соглашения по новому контракту, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, форвард будет получать € 6 млн в год плюс бонусы. Напомним, именно на такой сумме настаивали Ибрагимович и его агент Мино Райола. Неоднократно подчёркивалось, что Златан счастлив в команде и хотел бы остаться в «Милане».
Скира также сообщил, что полузащитник «россонери» Лукас Билья перейдёт в «Торино» на правах годичной аренды с опцией выкупа, а голкипер Пепе Рейна отправится в «Валенсию».
Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Также Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.
3 октября Златану исполнится 39 лет.
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