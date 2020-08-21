«Севилья» — «Интер»: Диего Карлос вывел испанцев вперёд в счёте

В финальном матче Лиги Европы «Севилья» встречается с «Интером». Матч в эти минуты проходит на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). К 75-й минуте счёт 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Интер».

На 74-й минуте встречи защитник «Севильи» Диего Карлос пробил по воротам «Интера» в падении и мяч рикошетом от нападающего миланского клуба Ромелу Лукаку залетел в сетку ворот.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду входят ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос.



В 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» со счётом 2:1 обыграла «Манчестер Юнайтед», а миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтёр» (5:0).