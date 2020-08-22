Сегодня Магуайр предстанет перед судом в Греции. Игрок отрицает обвинения

Сегодня, 22 августа, защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра ожидает суд в Греции, сообщает BBC Sport.
Адвокат Магуайра Константинос Даривас заявляет, что игрок отрицает обвинения.
Напомним, футболист был задержан на Миконосе (Греция). Дело было возбуждено в связи с неповиновением полиции, нанесением телесных повреждений, оскорблениями и попыткой подкупа сотрудников.
Сообщалось, что Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок.
Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестер Сити». До этого защищал цвета «Уигана», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча в чемпионате Англии.
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