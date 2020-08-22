ЦСКА — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 22 августа, состоится матч ЦСКА – «Рубин». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Сергей Чебан (Москва).



Московский ЦСКА набрал 6 очков в 3 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (1) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (9).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.