Талалаев получил медаль за второе место «Химок» в ФНЛ минувшего сезона

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев получил серебряную медаль за второе место «Химок» в минувшем розыгрыше сезона Футбольной национальной лиги.
В сезоне-2019/2020 специалист занимал должность главного тренера «Химок», он покинул клуб в январе этого года. На тот момент подмосковная команда занимала третье место, а по итогам первенства ФНЛ стала второй.
Сегодня, 22 августа, «Ахмат» проводит матч с подмосковной командой в Химках. Матч идёт в эти минуты, хозяева лидируют со счётом 1:0.
Талалаев подписал с грозненским клубом контракт на три года. На посту наставника «Ахмата» специалист сменил Игоря Шалимова, с которым клуб не продлил соглашение.
До «Ахмата» Талалаев работал в «Крыльях Советов», «Химках», «Пюнике», «Тамбове», «Волге» из Нижнего Новгорода, «Росиче», «Кубани», «Ростове», московском «Спартаке», юниорской и юношеской сборных России, а также молодёжной команде «Торпедо-Металлурга».
- 22 августа 2020
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