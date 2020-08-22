«Ростов» внёс в заявку Дмитрия Полоза

«Ростов» заявил нападающего Дмитрия Полоза для участия в РПЛ. Футболист получил в ростовской команде 99-й номер.
Пресс-служба «Ростова» намекнула на возвращение Полоза в команду. В официальной группе «Ростова» в социальной сети «ВКонтакте» были выложены снимки вратарей «Андерлехта», «Аякса», «ПСВ», «Баварии» и пражской «Спарты». Всем им Дмитрий Полоз забивал в составе «Ростова» в еврокубках. «Как думаете, почему эти ребята грустят?» — подписала серию снимков пресс-служба.
Полоз выступал за «Ростов» с сезона-2012/2013 до чемпионата 2016/2017 года. До сегодняшнего дня игрок выступал в составе «Сочи». В прошедшем сезоне Полоз провёл в составе южан 24 матча, в которых забил пять мячей, отдал две результативные передачи и заработал две жёлтые карточки.
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