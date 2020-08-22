Деян Ловрен: три очка! Хорошая работа, парни!

Защитник «Зенита» Деян Ловрен на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал победу в матче с «Тамбовом».
«Три очка! Хорошая работа, парни!» — написал Ловрен.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. На 41-й минуте счёт открыл Дуглас Сантос — он получил передачу от Вячеслава Караваева на правом краю чужой штрафной, выдержал паузу и исполнил классный удар в дальнюю девятку. Малком забил второй гол питерцев после подачи Сердара Азмуна с левого фланга атаки, расстреляв с близкой дистанции ворота.
Счёт стал разгромным на 68-й минуте — Андрей Мостовой исполнил выверенную подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Александр Ерохин ударом головой замкнул передачу. Спустя шесть минут Ерохин отдал передачу к чужой штрафной, где Азмун убежал от защитника, обыграл Сергея Рыжикова и отправил мяч в пустые ворота. Единственный гол «Тамбова» на 85-й минуте забил Кирилл Панченко.
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