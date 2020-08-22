Эменике: желаю «Спартаку» удачи в игре с «Локомотивом». Спасибо за прекрасные воспоминания

Бывший футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике обратился к красно-белым в преддверии матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
Видео можно посмотреть в «твиттере» московского клуба.
«Привет всем болельщикам «Спартака»! Хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за всё!
Парни, желаю вам удачи в игре с «Локомотивом» в это воскресенье! Спасибо за прекрасные воспоминания. Вперёд, «Спартак»! Сделаем красиво», — сказал Эменике.
Эменике выступал за московский «Спартак» с 2011 по 2013 год.
Встреча «Спартака» с «Локомотивом» состоится завтра, 23 августа. Начало — в 19:00 мск.
В первых трёх турах «Спартак» набрал пять очков. Красно-белые сыграли дома вничью с «Сочи» (2:2), одержали победу на стадионе «Открытие Арена» в матче с «Ахматом» (2:0), а затем сыграли вничью на выезде с «Уфой».
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