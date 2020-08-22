Гендиректор «Зенита»: свою долю праздничных тумаков Дзюба получил

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как футболисты поздравили с днём рождения нападающего питерцев Артёма Дзюбу. Сегодня, 22 августа, форварду исполнилось 32 года.
«У нас именинников традиционно через тоннель пропускают. Свою долю праздничных тумаков Артём получил», — цитирует Медведева «Р-Спорт».
Дзюба был признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком сезона-2019/2020. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги и помог «Зениту» добыть второй подряд чемпионский титул. На счету игрока 17 голов и 12 результативных передач.
30 июля Артём Дзюба продлил контракт с «Зенитом». Новое соглашение футболиста с сине-бело-голубыми составлено по схеме «2+1».
Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а половину сезона-2017/2018 провёл в тульском «Арсенале». До перехода в петербургский клуб Артём защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является. Из стана красно-белых форвард по два раза уходил в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2011 года вызывается в сборную России. В настоящее время является капитаном национальной команды.
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