Гендиректор «Зенита»: свою долю праздничных тумаков Дзюба получил

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как футболисты поздравили с днём рождения нападающего питерцев Артёма Дзюбу. Сегодня, 22 августа, форварду исполнилось 32 года.



«У нас именинников традиционно через тоннель пропускают. Свою долю праздничных тумаков Артём получил», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

Дзюба был признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком сезона-2019/2020. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги и помог «Зениту» добыть второй подряд чемпионский титул. На счету игрока 17 голов и 12 результативных передач.



30 июля Артём Дзюба продлил контракт с «Зенитом». Новое соглашение футболиста с сине-бело-голубыми составлено по схеме «2+1».



Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а половину сезона-2017/2018 провёл в тульском «Арсенале». До перехода в петербургский клуб Артём защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является. Из стана красно-белых форвард по два раза уходил в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2011 года вызывается в сборную России. В настоящее время является капитаном национальной команды.