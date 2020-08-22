Кокорин провёл тренировку со «Спартаком» перед матчем с «Локомотивом»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в преддверии матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» провёл тренировку с командой.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» московской команды.

Дебют Александра Кокорина за «Спартак» пока так и не состоялся. Форвард красно-белых не полетел на матч 3-го тура в Уфу, поскольку не до конца восстановился после мышечного повреждения. Ранее сообщалось, что Кокорин может не сыграть за «Спартак» даже до конца августа, пропустив ещё 3 тура.

Напомним, 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Форвард подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года.

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдёт 23 августа. Начало — в 19:00 мск.