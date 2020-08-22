Понсе: Кокорин — классный футболист, с отличной техникой
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением о форварде красно-белых Александре Кокорине.
«У каждого из нас свои сильные стороны, и тренер даёт нам конкретные задания. Стараюсь как можно больше прессинговать и вступать в единоборства, чтобы быстрее вернуть мяч команде.
По тренировкам, которые мы провели вместе, видно, что Кокорин — классный футболист, с отличной техникой. Умеет грамотно распоряжаться мячом. Надеюсь, он как можно скорее сможет принести нам пользу», — приводит слова Понсе официальный сайт «Спартака».
Напомним, 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Форвард подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года.
Кокорин, скорее всего, не выйдет на поле до паузы на матчи сборных
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