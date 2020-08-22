Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Понсе: Кокорин — классный футболист, с отличной техникой

Понсе: Кокорин — классный футболист, с отличной техникой
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением о форварде красно-белых Александре Кокорине.

«У каждого из нас свои сильные стороны, и тренер даёт нам конкретные задания. Стараюсь как можно больше прессинговать и вступать в единоборства, чтобы быстрее вернуть мяч команде.

По тренировкам, которые мы провели вместе, видно, что Кокорин — классный футболист, с отличной техникой. Умеет грамотно распоряжаться мячом. Надеюсь, он как можно скорее сможет принести нам пользу», — приводит слова Понсе официальный сайт «Спартака».

Напомним, 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Форвард подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года.

Кокорин, скорее всего, не выйдет на поле до паузы на матчи сборных
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020