Агент: у Слуцкого было несколько предложений из Европы, но он решил вернуться в Россию

Кристиан Эмиле, агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого рассказал, что после ухода из «Витесса» специалист мог продолжить карьеру в Европе.
«В первую очередь скажу, что болельщики «Халла» и «Витесса» до сих пор шлют Леониду сообщения и приветствия. Его действительно любили в этих клубах. После того, как он ушел из «Витесса», ему сразу же поступило несколько предложений из Европы. Но он принял решение вернуться в Россию и возглавить «Рубин», о чем с ним договаривался президент клуба. Когда он увидел, что у клуба есть серьезные цели и амбиции, он отправился туда.
Теперь Слуцкий не поедет в Европу? Я совершенно не согласен с этим. Для тренера Леонид все еще молод. Если ему удастся после неудачного прошлого сезона вывести «Рубин», например, в Лигу чемпионов… Если ему удастся проделать здесь успешную работу, в Европе это не останется незамеченным. А за плечами у него останется опыт в «Халле» и «Витессе». Так почему бы после этого не вернуться в Европу?» — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».
Слуцкий возглавил «Рубин» зимой ппрошлого года, подписав контрактное соглашение на пять лет.
- 23 августа 2020
-
03:21
-
03:03
-
01:18
-
00:44
-
00:41
-
00:25
-
00:23
-
00:10
-
00:06
- 22 августа 2020
-
23:57
-
23:57
-
23:38
-
23:27
-
23:26
-
23:19
-
23:14
-
23:13
-
22:57
-
22:55
-
22:50
-
22:38
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:09
-
22:04
-
21:57
-
21:51
-
21:48
-
21:42
-
21:35
-
21:35
-
21:27
-
21:21
-
21:20