Агент: у Слуцкого было несколько предложений из Европы, но он решил вернуться в Россию

Кристиан Эмиле, агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого рассказал, что после ухода из «Витесса» специалист мог продолжить карьеру в Европе.

«В первую очередь скажу, что болельщики «Халла» и «Витесса» до сих пор шлют Леониду сообщения и приветствия. Его действительно любили в этих клубах. После того, как он ушел из «Витесса», ему сразу же поступило несколько предложений из Европы. Но он принял решение вернуться в Россию и возглавить «Рубин», о чем с ним договаривался президент клуба. Когда он увидел, что у клуба есть серьезные цели и амбиции, он отправился туда.

Теперь Слуцкий не поедет в Европу? Я совершенно не согласен с этим. Для тренера Леонид все еще молод. Если ему удастся после неудачного прошлого сезона вывести «Рубин», например, в Лигу чемпионов… Если ему удастся проделать здесь успешную работу, в Европе это не останется незамеченным. А за плечами у него останется опыт в «Халле» и «Витессе». Так почему бы после этого не вернуться в Европу?» — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Слуцкий возглавил «Рубин» зимой ппрошлого года, подписав контрактное соглашение на пять лет.