Роналдо объяснил, почему «Реалу» следует приобрести Мбаппе, а не Неймара

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо высказался о нападающих «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.



«Сейчас они примерно на одном уровне, но если „Реал“ планирует инвестировать большую сумму в покупку игрока, он должен делать это, думая о будущем. Неймару 28 лет, а Мбаппе — 22. Было бы логичнее пригласить Мбаппе», — приводит слова Роналдо Goal.com.

Неймар выступает в составе «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 бразильский футболист принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Мбаппе играет за парижан с 2018 года. В минувшем сезоне форвард сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 18 мячей отдал 6 результативных передач.