Роналдо объяснил, почему «Реалу» следует приобрести Мбаппе, а не Неймара
Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо высказался о нападающих «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.
«Сейчас они примерно на одном уровне, но если „Реал“ планирует инвестировать большую сумму в покупку игрока, он должен делать это, думая о будущем. Неймару 28 лет, а Мбаппе — 22. Было бы логичнее пригласить Мбаппе», — приводит слова Роналдо Goal.com.
Неймар выступает в составе «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 бразильский футболист принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Мбаппе играет за парижан с 2018 года. В минувшем сезоне форвард сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 18 мячей отдал 6 результативных передач.
Роналдо: на месте руководства «Барселоны» ни в коем случае не позволил бы Месси уйти
- 23 августа 2020
-
10:23
-
10:18
-
10:13
-
09:56
-
09:51
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:23
-
08:54
-
07:09
-
05:50
-
05:20
-
04:44
-
03:21
-
03:03
-
01:18
-
00:44
-
00:41
-
00:25
-
00:23
-
00:10
-
00:06
- 22 августа 2020
-
23:57
-
23:57
-
23:38
-
23:27
-
23:26
-
23:19
-
23:14
-
23:13
-
22:57
-
22:55
Партнерский контент