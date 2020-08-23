Роналдо: на месте руководства «Барселоны» ни в коем случае не позволил бы Месси уйти

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо заявил, что «Барселоне» нельзя отпускать форварда Лионеля Месси.

«Месси — игрок, на которого ориентируется вся команда. Если бы я был на месте руководства «Барселоны», я бы ни в коем случае не позволил ему уйти. У него прекрасные и очень продуктивные отношения с клубом. Не думаю, что он перестанет любить команду.

Ситуация осложняется 2-8 в матче Лиги чемпионов. Ищут виновных и ответственных за поражение. Месси нуждается в помощи товарищей по команде, как и они в нём. «Барселоне» нужно думать по-другому в дальнейших сезонах. Если её главный игрок уйдёт, это не решит проблемы», — цитирует Роналдо Marca.

В «Барселоне» надеются убедить нападающего Лионеля Месси остаться в клубе, однако некоторые члены правления заявили, что не будут против его продажи при подходящих обстоятельствах.