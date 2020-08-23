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Айртон: в «Спартаке» шутили, что Ещенко — мой персональный тренер

Айртон: в «Спартаке» шутили, что Ещенко — мой персональный тренер
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Лукас Айртон поделился мнением о партнёре по команде Андрее Ещенко, а также рассказал об отпуске.

«Ещенко? Без советов дело не обходится, мне постоянно идут подсказки и на тренировках, и особенно в матче. Когда бегу по той бровке, где находится скамейка, он не переставая что-то всегда подсказывает. Ребята шутили, что он мой персональный тренер. У нас хорошие отношения, он мой друг, несмотря на языковой барьер, понимаем друг друга

Мы провели отпуск с Понсе в России. Чем-то напоминает Бразилию. Тоже есть пляж, есть куда сходить. Хорошо провели время. Нужно было куда-то вырваться, отдохнуть от Москвы, от неудачного чемпионата», — сказал Айртон в видео клубного YouTube-канала.

Сегодня, 23 августа, «Спартак» примет «Локомотив». Начало — в 19:00 мск.

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