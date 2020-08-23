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Айртон: в «Локомотиве» не только Миранчук классный футболист, у них хороший подбор игроков

Айртон: в «Локомотиве» не только Миранчук классный футболист, у них хороший подбор игроков
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Лукас Айртон поделился эмоциями в преддверии матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Особый настрой на дерби? Думаю, не только в „Спартаке“ такое, но и во всех клубах. На дерби всегда особенный настрой. Мы каждый раз выходим на поле против любого соперника, чтобы выиграть, но у победы в дерби особый вкус.

Миранчук? Не только он у них классный игрок. У „Локо“ хороший подбор футболистов. Нужно играть против Алексея внимательно, сконцентрированно с самого начала и встречать его как можно выше, не давать ему время и пространство для принятия решений», — сказал Айртон в видео клубного YouTube-канала.

Встреча состоится сегодня, 23 августа. Начало — в 19:00 мск.

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