Айртон: в «Локомотиве» не только Миранчук классный футболист, у них хороший подбор игроков
Защитник «Спартака» Лукас Айртон поделился эмоциями в преддверии матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Особый настрой на дерби? Думаю, не только в „Спартаке“ такое, но и во всех клубах. На дерби всегда особенный настрой. Мы каждый раз выходим на поле против любого соперника, чтобы выиграть, но у победы в дерби особый вкус.
Миранчук? Не только он у них классный игрок. У „Локо“ хороший подбор футболистов. Нужно играть против Алексея внимательно, сконцентрированно с самого начала и встречать его как можно выше, не давать ему время и пространство для принятия решений», — сказал Айртон в видео клубного YouTube-канала.
Встреча состоится сегодня, 23 августа. Начало — в 19:00 мск.
Кокорин провёл тренировку со «Спартаком» перед матчем с «Локомотивом»
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