Даниэле Де Росси может вернуться в «Рому»

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может вернуться в итальянский клуб, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, Де Росси встретится с генеральным директором «Ромы» Гвидо Фьенгой, чтобы обсудить возвращение в клуб после смены руководства.



37-летний Де Росси в апреле заявил о начале тренерской деятельности. Де Росси является воспитанником «Ромы». За первую команду римского клуба выступал с 2002 по 2019 год. В составе «волков» легендарный футболист сыграл 616 матчей и забил 63 мяча. С «Ромой» выиграл три трофея — два Кубка и Суперкубок Италии.



Летом 2019 года на правах свободного агента Де Росси перешёл в «Боку Хуниорс». В начале года он объявил о завершении карьеры футболиста.

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