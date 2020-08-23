«Ростов» объявил об обмене Попова на Полоза

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов продолжит карьеру в «Сочи», из сочинской команды в ростовскую перешёл нападающий Дмитрий Полоз.

В «Ростов» Полоз перешёл в 2012-м году из «Локомотива». Всего за жёлтых Дмитрий провёл 151 матч и забил 29 мячей, сделал 22 голевые передачи. Форвард будет играть в ростовском клубе под номером 99. В текущем сезоне он провёл три матча и забил один гол.

Ивелин Попов отправляется в «Сочи». Всего за «Ростов» он провёл 44 матча, в которых забил 9 мячей. Попов перешёл в ростовскую команду в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний болгарин принял участие в двух матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с ростовским клубом действовал до лета 2021 года.