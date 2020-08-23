Игрок «Севильи» Эль-Хаддади сделал тату на голове в честь победы в Лиге Европы

Нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади сделал татуировку, посвящённую победе в Лиге Европы. Испанский клуб в финальном матче победил миланский «Интер» со счётом 3:2.
Видео можно посмотреть в "Инстаграме" Эль-Хаддади.
На тату изображена цифра 6, которая характеризует шестой выигранный трофей, а также номер 11, под которым выступает Мунир.
На 5-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, который успешно реализовал пенальти. Через 7 минут ответный гол забил форвард «Севильи» Люк де Йонг. На 33-й минуте де Йонг оформил дубль и вывел испанский клуб вперёд в счёте. Через 2 минуты счёт сравнял защитник миланцев Диего Годин. На 74-й минуте защитник «Севильи» Диего Карлос забил гол и установил итоговый счёт встречи.
Таким образом, «Севилья» — победитель Лиги Европы сезона-2019/2020. Этот трофей стал шестым в истории испанского клуба. Ранее «Севилья» выигрывала трофей в сезонах 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
- 23 августа 2020
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