«Аталанта» продаст Дувана Сапату не дешевле € 55 млн

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата будет продан клубом, если предложение о трансфере будет не ниже € 55 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в услугах форварда, однако «Аталанту» не устроило предложение туринского клуба, который был готов заплатить за форварда € 30 млн и отдать голкипера Маттиа Перина.

За игроком следят также «Атлетико Мадрид» и «Барселона».

Сапата перешёл в «Аталанту» летом 2018 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 26 млн. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (21 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей (один — с пенальти) и пяти результативных передач. Контракт футболиста с клубом из Бергамо действует до лета 2023 года.