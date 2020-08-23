Пауло Дибала взял свою девушку на руки и упал с ней в бассейн
Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала взял на руки свою девушку Ориану Сабатини и вместе с ней упал плашмя в бассейн.
«Водичка для Орианы Сабатини», — написал Дибала в своём «инстаграме».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может продать Дибалу в летнее трансферное окно за € 90-100 млн. Итальянскому клубу нужны средства для усиления состава.
Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (25 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (один — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
«Реал» намерен купить Паоло Дибалу
- 23 августа 2020
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