Газизов: «Спартак» чуть-чуть неправильно выстроил восстановление Кокорина

Главный тренер «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о ходе восстановления после травмы нападающего команды Александра Кокорина.

«С Кокориным у нас произошла маленькая ошибка, мы чуть-чуть неправильно выстроили восстановление, и поэтому всё затянулось. Вчера он вышел в общей группе, и это очень хороший знак. Ждём его на поле.



Слухи про „Рому“? Я не могу комментировать те вещи, которые происходят в тишине. Мы договаривались, что когда он придёт и если будут предложения от топ-клубов, мы будем их рассматривать. В его пользу. Саша — топовый футболист, и мы работаем с ним в тесном контакте. Мы слышим его и сами работаем. Травма позади.

Был ли матч с «Локомотивом» последним для Тиля за «Спартак»? Почему вы об этом говорите? Мне кажется, что Тиль вышел и может быть это другой знак. Трактовать мои слова можно так, что всё может поменяться. Всё время, когда выхожу к вам и думаю, что вы знаете больше меня.

С Игнатовым мы продлили контракт на три года, никаких сложностей при переговорах не было. Мы ждём его в основном «Спартаке», а там посмотрим. Предложения по Мирзову и Гулиеву? Об этом я помолчу", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.