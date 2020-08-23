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Газизов: «Спартак» чуть-чуть неправильно выстроил восстановление Кокорина

Газизов: «Спартак» чуть-чуть неправильно выстроил восстановление Кокорина
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о ходе восстановления после травмы нападающего команды Александра Кокорина.

«С Кокориным у нас произошла маленькая ошибка, мы чуть-чуть неправильно выстроили восстановление, и поэтому всё затянулось. Вчера он вышел в общей группе, и это очень хороший знак. Ждём его на поле.

Слухи про „Рому“? Я не могу комментировать те вещи, которые происходят в тишине. Мы договаривались, что когда он придёт и если будут предложения от топ-клубов, мы будем их рассматривать. В его пользу. Саша — топовый футболист, и мы работаем с ним в тесном контакте. Мы слышим его и сами работаем. Травма позади.

Был ли матч с «Локомотивом» последним для Тиля за «Спартак»? Почему вы об этом говорите? Мне кажется, что Тиль вышел и может быть это другой знак. Трактовать мои слова можно так, что всё может поменяться. Всё время, когда выхожу к вам и думаю, что вы знаете больше меня.

С Игнатовым мы продлили контракт на три года, никаких сложностей при переговорах не было. Мы ждём его в основном «Спартаке», а там посмотрим. Предложения по Мирзову и Гулиеву? Об этом я помолчу", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Александр Кокорин отказался комментировать информацию о возможном переходе в «Рому»
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