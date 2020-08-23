Георгий Джикия прокомментировал информацию об интересе «Наполи»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на слухи об интересе со стороны «Наполи».

«Наполи»? Я так же читаю прессу, как и вы. Мне никто не звонил, никто не подписывался в «инстаграме». Сейчас я не думаю об уходе из «Спартака», я счастлив здесь", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что «Наполи» рассматривает Джикию в качестве возможной замены Калиду Кулибали.



Джикия перешёл в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Нынешний контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.



В сезоне-2019/2020 Джикия провёл 36 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 11 жёлтых карточек.