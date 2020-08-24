Тьяго Силва: в будущем я вернусь в «ПСЖ», но в другой роли

Защитник Тьяго Силва поделился эмоциями от ухода из «Пари Сен-Жермен».

«Это был мой последний матч за „ПСЖ“. Я расстроен и в будущем вернусь в клуб в другой роли, но сейчас мне придётся уйти. Я хочу поиграть ещё 3-4 года и выступить за сборную Бразилии на чемпионате мира в 2022 году.



Я не принимал никаких предложений. Информация о договорённости с „Фиорентиной“ не соответствует действительности. Мой агент ведёт переговоры с „Фиорентиной“ и ещё несколькими клубами. Вместе с семьёй я приму решение в ближайшие дни», — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

Силва перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции, однако не отметился результативными действиями.