Тьяго Силва: в будущем я вернусь в «ПСЖ», но в другой роли

Защитник Тьяго Силва поделился эмоциями от ухода из «Пари Сен-Жермен».
«Это был мой последний матч за „ПСЖ“. Я расстроен и в будущем вернусь в клуб в другой роли, но сейчас мне придётся уйти. Я хочу поиграть ещё 3-4 года и выступить за сборную Бразилии на чемпионате мира в 2022 году.
Я не принимал никаких предложений. Информация о договорённости с „Фиорентиной“ не соответствует действительности. Мой агент ведёт переговоры с „Фиорентиной“ и ещё несколькими клубами. Вместе с семьёй я приму решение в ближайшие дни», — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
Силва перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции, однако не отметился результативными действиями.
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