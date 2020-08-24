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Манджукич может подписать двухлетний контракт с «Ромой»

Манджукич может подписать двухлетний контракт с «Ромой»
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич был предложен «Роме» и может перейти туда в ближайшее время, сообщает Tuttosport.

Бывший игрок сборной Хорватии в последнее время был связан с переходом в «Интер» и «Фиорентину», однако, по информации источника, Марио предпочитает столичный клуб.

Манджукич хочет вернуться в европейский футбол после пребывания в Катаре. Сообщается, что он попросит более низкую заработную плату, чем капитан «Ромы» Эдин Джеко. 34-летний футболист хочет получать € 4 млн в год плюс бонусы и может подписать двухлетний контракт.

Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол. В прошлом он выступал за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус». За сборную Хорватии сыграл 89 матчей и забил 33 гола.

Марио Манджукич близок к переходу в «Фиорентину»
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