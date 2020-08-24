Тьяго Силва подпишет двухлетний контракт с «Челси»

Защитник Тьяго Силва, который стал свободным агентом после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен», подпишет соглашение с лондонским «Челси» на два года, сообщает ESPN.

По информации источника, после возвращения в Париж из Лиссабона бразилец поговорит с главным тренером синих Фрэнком Лэмпардом. Защитник хочет поиграть на европейском уровне в течение трёх или четырех лет, поэтому изъявил желание подписать контракт минимум на два года. «Челси» пошёл игроку навстречу.

Напомним, Силва покинул «ПСЖ» после финального матча Лиги чемпионов с «Баварией», который состоялся 23 августа. Ранее сообщалось, что Силвой интересуются «Фиорентина» и «Эвертон».



Бразильский защитник перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции, однако результативными действиями не отметился.