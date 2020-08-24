Ди Мария: знаю, что однажды «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария поделился эмоциями после финального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).
«Мы боролись до последней секунды. Мы отдали свои жизни за эту форму и всегда будем пытаться достичь максимума. Мы не смогли увенчать успехом этот невероятный год, но в футболе есть возможность взять реванш. Я знаю, что однажды наш клуб это сделает. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Мы продолжим бороться», — написал Ди Мария на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Анхеля Ди Марии в "Инстаграме".
«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).
- 24 августа 2020
-
16:47
-
16:29
-
16:15
-
16:02
-
15:51
-
15:47
-
15:34
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:06
-
14:42
-
14:32
-
14:32
-
14:25
-
14:17
-
14:15
-
13:45
-
13:41
-
13:33
-
13:33
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
13:12
-
13:09
-
12:55
-
12:43
-
12:35
-
12:19
-
12:14
-
11:50
-
11:47
-
11:47
-
11:37