Ди Мария: знаю, что однажды «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария поделился эмоциями после финального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«Мы боролись до последней секунды. Мы отдали свои жизни за эту форму и всегда будем пытаться достичь максимума. Мы не смогли увенчать успехом этот невероятный год, но в футболе есть возможность взять реванш. Я знаю, что однажды наш клуб это сделает. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Мы продолжим бороться», — написал Ди Мария на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Анхеля Ди Марии в "Инстаграме".

«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).