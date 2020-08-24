Анастасия Пустовойтова обслужит полуфинальный матч женской Лиги чемпионов

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена на полуфинальный матч женской Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Лион», информирует пресс-служба Российского футбольного союза в телеграм-канале.
Сообщается, что в судейскую бригаду попала ещё одна россиянка — линейный арбитр Екатерина Курочкина.
В прошлом сезоне Пустовойтова и Курочкина обслуживали финальный матч женской ЛЧ между французским «Лионом» и «Барселоной». В 2017 году эти судьи работали на женском чемпионате Европы в Нидерландах, а в 2019-м – на женском чемпионате мира во Франции.
17 июня исполком УЕФА объявил, что все оставшиеся матчи Лиги чемпионов среди женщин пройдут в формате финального турнира с восемью участниками по принципу плей-офф на стадионах «Сан-Мамес» в Бильбао и «Аноэта» в Сан-Себастьяне.
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