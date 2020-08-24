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Диего Коста может перейти в «Бенфику»

Диего Коста может перейти в «Бенфику»
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Португалии, сообщает A Bola.

По информации источника, Коста является приоритетной трансферной целью «Бенфики». Ранее португальский клуб попытался заключить контракт с бывшим форвардом «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, однако «Бенфика» не смогла удовлетворить финансовые требования 33-летнего уругвайского футболиста.

Коста выступает за мадридский «Атлетико» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 испанский нападающий принял участие в 23 матчах Примеры, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Бенфика» в завершившемся сезоне заняла 2-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Чемпионом страны стал «Порту».

«Бенфика» отказалась от трансфера Эдинсона Кавани
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