Виктор Линделёф задержал преступника, отобравшего сумку у старушки
Шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф задержал преступника на родине, сообщает Aftonbladet.
По данным источника, инцидент произошел в городе Вестерос. Злоумышленник отобрал сумочку у 90-летней старушки и принялся бежать. Впрочем, Линделёф бросился вдогонку и задержал преступника до приезда полиции.
Представитель «Манчестер Юнайтед» сообщил, что Линделёф отказался комментировать произошедшее.
«Линделёф побежал за вором и вернул сумку, не прибегая к насилию. Виктор считает, что он просто делал то, что сделал бы любой в этой ситуации», — сказал пресс-секретарь клуба.
Линделёф перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года из лиссабонской «Бенфики» за € 35 млн. В минувшем сезоне 26-летний швед провёл 35 матчей в АПЛ и забил 1 гол.
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