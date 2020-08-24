Виктор Линделёф задержал преступника, отобравшего сумку у старушки

Шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф задержал преступника на родине, сообщает Aftonbladet.

По данным источника, инцидент произошел в городе Вестерос. Злоумышленник отобрал сумочку у 90-летней старушки и принялся бежать. Впрочем, Линделёф бросился вдогонку и задержал преступника до приезда полиции.

Представитель «Манчестер Юнайтед» сообщил, что Линделёф отказался комментировать произошедшее.



«Линделёф побежал за вором и вернул сумку, не прибегая к насилию. Виктор считает, что он просто делал то, что сделал бы любой в этой ситуации», — сказал пресс-секретарь клуба.

Линделёф перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года из лиссабонской «Бенфики» за € 35 млн. В минувшем сезоне 26-летний швед провёл 35 матчей в АПЛ и забил 1 гол.