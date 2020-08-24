«Бавария» выплатит € 1 млн «Ванкувер Уайткепс» за успешные выступления Дэвиса

«Ванкувер Уайткепс» получит € 1 млн от «Баварии» за успешное выступление защитника Альфонсо Дэвиса, сообщает ESPN.



Такое условие было прописано в трансферном соглашении, заключённом между клубами. Напомним, в 2018 году мюнхенская «Бавария» заплатила за переход Дэвиса € 10 млн.



Дэвис стал победителем Лиги чемпионов сезона-2019/2020 в составе «Баварии». В финале турнира мюнхенский клуб со счётом 1:0 обыграл «Пари Сен-Жермен». Единственный гол в этой встрече забил французский полузащитник «Баварии» Кингсли Коман. Альфонсо Дэвис стал первым в истории канадским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов. 19-летний Дэвис — выходец из Либерии, в раннем возрасте вместе с родителями переехавший в Канаду.