Футболистки подрались во время матча в Молдавии
В матче предсезонного женского Кубка FMF между командами «Чобручи» и «Максимум» произошла драка футболисток.
В одном из эпизодов девушки пошли в жёсткий стык, который привёл к конфликту. Футболистка боднула соперницу головой, после чего получила удар коленом в живот, на который ответила ударом кулаком в лицо. Одноклубницы разняли дерущихся, которые получили по красной карточке.
Победу со счётом 2:1 одержали «Чобручи». В финале Кубка клуб встретится с «Агаристой CSF». Матч состоится 30 августа.
В мужском чемпионате Молдавии лидером турнира после восьми туров является «Шериф». Тираспольский клуб выиграл все восемь матчей и набрал максимальные 24 очка. Второе место занимает «Петроклуб» (19), третье — «Сфынтул Георге» (18).
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