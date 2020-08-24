Футболистки подрались во время матча в Молдавии

В матче предсезонного женского Кубка FMF между командами «Чобручи» и «Максимум» произошла драка футболисток.

В одном из эпизодов девушки пошли в жёсткий стык, который привёл к конфликту. Футболистка боднула соперницу головой, после чего получила удар коленом в живот, на который ответила ударом кулаком в лицо. Одноклубницы разняли дерущихся, которые получили по красной карточке.

Победу со счётом 2:1 одержали «Чобручи». В финале Кубка клуб встретится с «Агаристой CSF». Матч состоится 30 августа.

В мужском чемпионате Молдавии лидером турнира после восьми туров является «Шериф». Тираспольский клуб выиграл все восемь матчей и набрал максимальные 24 очка. Второе место занимает «Петроклуб» (19), третье — «Сфынтул Георге» (18).