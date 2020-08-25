Юрген Клопп считает, что «Баварии» повезло с календарём для выступлений в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал завоевание мюнхенской «Баварией» трофея Лиги чемпионов в текущем сезоне.
«Трудно за 8 месяцев написать историю лучше, — сказал Клопп о главном тренере мюнхенцев Ханс-Дитер Флике. «Баварии» немного повезло, что среди всего хаоса с календарями их расписание лучше всего подходило для Лиги чемпионов.
Безусловно, они прекрасно укомплектованы. У «Баварии» есть игроки абсолютно мирового класса на каждой позиции, находящиеся в подходящем возрасте», — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на ZDF.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Бавария» обыграла французский «Пари Сен-Жермен» благодаря голу Кингсли Комана. «Ливерпуль» в двухматчевом противостоянии уступил мадридскому «Атлетико» (1:1, 2:3 ДВ) на стадии 1/8 финала.
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