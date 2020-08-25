После матча «Палмейрас» — «Сантос» в Бразилии было убито два фаната

Двое молодых людей погибли в стычке между фанатами «Сантоса» и «Палмейраса», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на официальные источники в Бразилии.

Инцидент произошёл в городе Мауа после матча. Согласно заявлению секретариата общественной безопасности Сан-Паулу, полиция арестовала 21-летнего мужчину, который признался в том, что он произвёл выстрелы в двух фанатов «Сантоса». От полученных ранений оба скончались. Сообщается также о ещё одной жертве перестрелки, однако после медицинской помощи его выписали из больницы.

Согласно предварительным результатам расследования, драка произошла во время вечеринки, на которой присутствовали «ультрас» «Палмейраса» и «Сантоса». Фанат клуба из Сан-Паулу вытащил оружие и выстрелил в фанатов «Сантоса», затем быстро скрылся на машине с двумя другими молодыми людьми.

Мужчина был переведён в государственную тюрьму Сан-Паулу, где он останется до оглашения приговора.

Встреча «Палмейраса» и «Сантоса» завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Стоит отметить, что один из голов забил экс-форвард «Спартака» Луис Адриано с пенальти.