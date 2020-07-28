Луис Адриано ушёл от русской жены к бразильской модели

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано, известный в России по выступлению за московский «Спартак», расстался со своей супругой Екатериной Дорожко.
На днях 33-летний футболист забил гол в одном из матчей и отпраздновал его, показав латинскую букву L и сердце. Как сообщает R7, жест Луиса посвящён его новой возлюбленной – бразильской модели Луме Симойнс.
Фото доступно в «инстаграме» Симойнс.
Ранее пользователи «Инстаграма» заметили, что Адриано удалил все фотографии со своей русской женой. Екатерина оставила совместные снимки в своём аккаунте, однако на протяжении месяца ничего не публиковала.
Фото доступно в «инстаграме» Дорожко.
Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. На Дорожко футболист женился в ноябре прошлого года, а после перехода форварда в «Палмейрас» пара проживала в Бразилии.
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