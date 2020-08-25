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Голкипер «Ахмата»: «Локомотив» очень хорош, особенно дома, но это не «Барселона»

Голкипер «Ахмата»: «Локомотив» очень хорош, особенно дома, но это не «Барселона»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом», который состоится завтра, 26 августа.

«Локомотив» очень хорош, особенно дома. Надо предложить ему и навязать свою игру, исходить из своих сильных сторон. Если это получится, то у нас есть шанс на успех. «Локомотив» хорош, но это не «Барселона». В нашем чемпионате можно победить любую команду.

«Локо» сильно зависит от Алексея Миранчука? Эта команда хороша не только Миранчуком. Там есть и Смолов, и Крыховяк, и ещё множество футболистов, отлично работающих с мячом. Нам надо не дать им развернуться, а заодно воспользоваться своими моментами», — приводят слова Шелии «Известия».

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