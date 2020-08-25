ЦСКА объявил о переходе Бруно Фукса

Московский ЦСКА в своём «твиттере» объявил о переходе 21-летнего центрального защитника Бруно Фукса.

Сообщалось, что стоимость трансфера Фукса в ЦСКА составит € 8 млн, при этом «Интернасьонал» сохранит 20% прав на игрока. Фукс выступал в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии U23. Игроком интересовались также «Лилль» и «Милан».

ЦСКА в минувшем сезоне занял 4-е место и заработал право принять участие в Лиге Европы.

В четырёх турах сезона-2020/2021 «армейцы» взяли шесть очков. Команда одержала две победы и два раза проиграла. Завтра, 26 августа, ЦСКА предстоит встреча с «Краснодаром».