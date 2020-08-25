ЦСКА объявил о переходе Бруно Фукса
Московский ЦСКА в своём «твиттере» объявил о переходе 21-летнего центрального защитника Бруно Фукса.
Сообщалось, что стоимость трансфера Фукса в ЦСКА составит € 8 млн, при этом «Интернасьонал» сохранит 20% прав на игрока. Фукс выступал в «Интернасьонале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету два матча в высшей лиге страны, а также несколько матчей в составе сборной Бразилии U23. Игроком интересовались также «Лилль» и «Милан».
ЦСКА в минувшем сезоне занял 4-е место и заработал право принять участие в Лиге Европы.
В четырёх турах сезона-2020/2021 «армейцы» взяли шесть очков. Команда одержала две победы и два раза проиграла. Завтра, 26 августа, ЦСКА предстоит встреча с «Краснодаром».
Бруно Фукс проходит медосмотр для ЦСКА
- 25 августа 2020
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:18
-
15:00
-
14:49
-
14:48
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:12
-
14:11
-
13:57
-
13:47
-
13:25
-
13:14
-
13:07
-
12:58
-
12:53
-
12:49
-
12:34
-
12:26
-
12:10
-
11:46
-
11:44
-
11:34
-
11:27
-
11:13
-
11:00
-
10:43
-
10:40
-
10:27
-
10:24
-
10:09
-
10:00
Партнерский контент