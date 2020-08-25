Мальдини: приоритет «Милана» — подписать контракт с Ибрагимовичем в ближайшее время

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал ситуацию с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Контракт 38-летнего форварда с миланским клубом истекает 31 августа.
«Мы усердно работаем, чтобы достичь соглашения. Сезон стартует через 20 дней, мы знаем, что у нас не так много времени для подготовки. Мы планируем заключить контракт с Ибрагимовичем в ближайшее время. Конечно, у нас есть план „Б“ и даже два других варианта, но у нас есть приоритеты, и контракт с Ибрагимовичем — один из них», — приводит слова Мальдини Football Italia.
Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Также Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.
- 25 августа 2020
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