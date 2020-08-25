Черчесов — о невызове в сборную Дюпина: главный тренер принял такое решение

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал своё решение не вызывать в национальную команду вратаря казанского «Рубина» Юрия Дюпина.

«Главный тренер принял решение, что будут вызваны такие вратари. О каждом игроке можно говорить очень долго. Кстати, по Дюпину Леонид Викторович очень хорошо ответил на этот вопрос. Он работал и в клубе, и в сборной, поэтому всё понимает. Здесь можно добавить и Кержакова, и Беленова. Есть игроки, которые себя давно хорошо показывают и не дают в себе усомниться. Поэтому резких движений не делаем. Хотя отмечаем, что Кержаков играет хорошо», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На матчи со сборными Сербии и Венгрии в сборную России вызваны вратари Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи“) и Антон Шунин («Динамо»).