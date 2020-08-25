Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов — о невызове в сборную Дюпина: главный тренер принял такое решение

Черчесов — о невызове в сборную Дюпина: главный тренер принял такое решение
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал своё решение не вызывать в национальную команду вратаря казанского «Рубина» Юрия Дюпина.

«Главный тренер принял решение, что будут вызваны такие вратари. О каждом игроке можно говорить очень долго. Кстати, по Дюпину Леонид Викторович очень хорошо ответил на этот вопрос. Он работал и в клубе, и в сборной, поэтому всё понимает. Здесь можно добавить и Кержакова, и Беленова. Есть игроки, которые себя давно хорошо показывают и не дают в себе усомниться. Поэтому резких движений не делаем. Хотя отмечаем, что Кержаков играет хорошо», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На матчи со сборными Сербии и Венгрии в сборную России вызваны вратари Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи“) и Антон Шунин («Динамо»).

Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020