Аршавин: если Соболев будет играть в том же духе, увидим его в сборной на ближайших сборах
Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин высказался о невызове нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в сборную России на матчи Лиги наций с национальными командами Сербии и Венгрии.
«Здесь главный тренер должен это объяснить. Четырёх форвардов вызвали в этот раз и решили дать шанс Евгению Луценко за его заслуги в прошлом сезоне чемпионата России. Мне кажется, что если Соболев продолжить играть в том же духе, то мы увидим его на ближайших сборах. Думаю, что сейчас Соболев выглядит поинтереснее Комличенко, но здесь чисто технический выбор в пользу Луценко и Комличенко. Ничего больше», — приводит слова Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ».
Газизов прокомментировал невызов Соболева в сборную России
- 25 августа 2020
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
18:22
-
18:08
-
17:56
-
17:53
-
17:49
-
17:44
-
17:44
-
17:38
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:21
-
17:21
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:38
-
16:13
-
16:06
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:18
-
15:00
Партнерский контент