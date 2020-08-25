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Аршавин: если Соболев будет играть в том же духе, увидим его в сборной на ближайших сборах

Аршавин: если Соболев будет играть в том же духе, увидим его в сборной на ближайших сборах
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин высказался о невызове нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в сборную России на матчи Лиги наций с национальными командами Сербии и Венгрии.

«Здесь главный тренер должен это объяснить. Четырёх форвардов вызвали в этот раз и решили дать шанс Евгению Луценко за его заслуги в прошлом сезоне чемпионата России. Мне кажется, что если Соболев продолжить играть в том же духе, то мы увидим его на ближайших сборах. Думаю, что сейчас Соболев выглядит поинтереснее Комличенко, но здесь чисто технический выбор в пользу Луценко и Комличенко. Ничего больше», — приводит слова Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ».

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