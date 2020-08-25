Пирло: Дибала — часть проекта «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о будущем аргентинского нападающего Пауло Дибалы в туринском клубе.



«Дибала никогда не был выставлен на трансфер, эти слухи распространяют СМИ. Для меня он так же важен, как и другие футболисты. Как только он вернётся из отпуска, он будет частью этого проекта», — приводит слова Пирло Goal.com.



Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера аргентинца составила € 40 млн. В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (25 — в основном составе), забил 11 голов (один — с пенальти) и отдал 6 результативных передач. Контракт аргентинского футболиста с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

«Ювентус» может продать Дибалу за € 90-100 млн