Некоторые члены совета директоров «Барселоны» призвали вынести вотум недоверия Бартомеу

Завершилось экстренное заседание совета директоров «Барселоны». Некоторые члены совета директоров призвали вынести вотум недоверия президенту каталонского клуба Хосепу Марии Бартомеу, некоторые — подали в отставку, сообщает журналист Херман Гарсия в своём «твиттере».

Заседание состоялось из-за получения запроса нападающего Лионеля Месси на уход из клуба. Футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.