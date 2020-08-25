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Некоторые члены совета директоров «Барселоны» призвали вынести вотум недоверия Бартомеу

Некоторые члены совета директоров «Барселоны» призвали вынести вотум недоверия Бартомеу
Футбол / Испания 0

Завершилось экстренное заседание совета директоров «Барселоны». Некоторые члены совета директоров призвали вынести вотум недоверия президенту каталонского клуба Хосепу Марии Бартомеу, некоторые — подали в отставку, сообщает журналист Херман Гарсия в своём «твиттере».

Заседание состоялось из-за получения запроса нападающего Лионеля Месси на уход из клуба. Футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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