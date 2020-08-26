Луческу стал первым тренером, который выиграл Суперкубок Украины с двумя разными командами
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу стал первым тренером, которому удалось выиграть Суперкубок Украины с двумя разными командами, сообщает Football.ua.
Румынскому специалисту удалось выиграть трофей во главе «Динамо» и «Шахтёра».
Киевское «Динамо» в матче за Суперкубок Украины добилось победы над донецким «Шахтёром» со счётом 3:1.
Напомним, «Динамо» является принципиальным соперником «Шахтёра». Донецкую команду Луческу возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА. В июле этого гола Луческу занял пост главного тренера «Динамо».
Луческу — о победе над «Шахтёром»: в финале нужно не просто играть, а побеждать
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