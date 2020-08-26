Луческу — о победе над «Шахтёром»: в финале нужно не просто играть, а побеждать

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Украины с донецким «Шахтёром» (3:1).

«Хорошая игра при очень тяжёлой погоде. Очень техничная команда играла против организованной, но выиграла организованная команда. У нас отсутствовали несколько игроков, но те футболисты, которые их заменили, показали командую игру и готовность к самопожертвованию. И нам удалось победить.



В финале нужно не просто играть, в финале нужно побеждать. Если не выигрываешь в финале, то это очень грустно. Ребята хорошо подготовились к этой игре. Мы анализировали команду „Шахтёр“ и ребятам в большей степени удалось нейтрализовать их сильные стороны.

Я желаю «Шахтёру» удачи в Лиге чемпионов – это очень хорошая команда. И всем украинским клубам тоже нужна удача в еврокубках", — приводит слова Луческу Football.ua со ссылкой на телеканалы «Футбол 1/2/3».