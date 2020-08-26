Геркус: выбирая между Дзюбой и Соболевым, логично выбрать Артёма

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию с отсутствием в заявке национальной команды России нападающего «Спартака» Александра Соболева.



«В чём проблема с невызовом Соболева, решительно не понимаю. Дзюба в прекрасной форме, капитан сборной и «Зенита». Выбирая между ним и молодым дарованием, логично выбрать Артёма», — заметил Геркус в «Твиттере».



25 августа главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список футболистов, вызванных на предстоящие матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией. В заявке отсутствует Соболев, который не получил приглашения из-за конфликта с Артёмом Дзюбой. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Александр появился на поле четыре раза и отметился двумя забитыми мячами.

Мостовой: Соболеву нужно закрыть конфликт с Дзюбой, должно же быть уважение к старшим