«Дед ещё в 90-х». Андрей Ещенко пошутил над Артёмом Ребровым
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с голкипером московского клуба Артёмом Ребровым.
«Дед ещё в 90-х. На моде, на стиле», — написал Ещенко, добавив несколько смеющихся эмодзи.
Посмотреть фотографию можно на странице Андрея Ещенко в "Инстаграме".
«Спартак», набрав 8 очков в 4 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входит «Сочи» (11).
Сегодня, 26 августа, в матче 5-го тура чемпионата России подопечным Доменико Тедеско предстоит встреча с волгоградским «Ротором». Матч пройдёт на стадионе «Волгоград Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
Источник: «Спартак» согласовал трансфер защитника сборной Нидерландов
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